Samanyolu Haber /Gündem / Eşini ve iki çocuğunu depremde kaybeden tutuklu babaya cenazeye katılma izni verilmedi /23 Şubat 2023 19:11

Eşini ve iki çocuğunu depremde kaybeden tutuklu babaya cenazeye katılma izni verilmedi

Ankara Sincan'da tutuklu bulunan Ebubekir Ertuğrul'un Adıyaman'da ikamet eden eşi ve 2 çocuğu depremde enkaz altında kaldı. Depremden 60 saat sonra iki çocuğuna sarılı halde bulunan anne çocuklarıyla birlikte defnedilirken, cezaevindeki babaya cenaze izni verilmedi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 2 büyük deprem şuana kadar 43 binden fazla cana mal oldu. 

38 yaşındaki Fatmanur Ertuğrul ile çocukları 12 yaşındaki Mahir ile 6 yaşındaki Bahar da depremde enkaz altında kalıp can veren isimlerdendi. Anne ve çocuklarının birbirine sarılı cesetlerine 60 saat sonra ancak ulaşabildi. 

Bu acının ardında başka bir dram daha ortaya çıktı. Baba Ebubekir Ertuğrul, eşinin ve 2 çocuğunun acı haberini tutuklu olduğu Ankara Sincan'daki cezaevinde aldı. 

Anne ile iki çocuğu gözyaşları arasında toprağa verildi. Ne acıdır ki baba Ertuğrul'un, eşinin ev çocuklarının cenazesine katılmasına izin verilmedi. 



ADALETİ SORARLARSA
Konuyu gündeme  Gelecek Partili Yusuf Ziya Özcan taşıdı. Sosyal medya hesabından adalet vurgusu yapan Özcan, “Ülkedeki adaleti sorarlarsa… ‘Fatmanur Ertuğrul’un Depremden 60 saat sonra cansız bedeni, Adıyaman’da çöken binanın enkazından iki çocuğuna sarılmış halde çıkarılmıştı. Fatmanur Hanım’ın cenazesine Sincan Cezaevi’nde olan eşinin gelmesine izin vermediler'” ifadelerini kullandı.

NEYİNİZ EKSİLİRDİ
Sosyal medya kullanıcıları da yapılan insanlık dışı uygulamaya tepki gösterdi. 10 Şubat’ta yapılan defin işlemi için kampanya başlatılsa da yetkililer tarafından dikkate alınmadı.

Bir sosyal medya kullanıcısı da “Son defa görseydi ne olurdu neyiniz eksilirdi ?” diyerek tepkisini dile getirdi.
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