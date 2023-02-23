Samanyolu Haber /Dünya / Rus savaş uçağı Ukrayna sınırında düştü /23 Şubat 2023 18:45

Rus savaş uçağı Ukrayna sınırında düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 model bir savaş uçağının düştüğünü ve pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde bir Rus Su-25 savaş uçağının düştüğü bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, muharebe görevini yerine getirdikten sonra Belgorod bölgesindeki askeri üsse dönerken Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 model bir savaş uçağının düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

Uçağın ıssız bir alana düştüğü ve olay yerinde herhangi bir hasarın olmadığı aktarılan açıklamada, ilk verilere göre kazanın nedeninin teknik arıza olduğu bildirildi. 
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