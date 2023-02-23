Rusya: Türkiye ve Suriye arasında anlaşmalar masada

Türkiye ve Suriye ilişkilerini yeniden düzeltmeye yönelik yürütülen çalışmalarda yeni bir aşama kaydedildi.







Rusya ile İran’ın da katılacağı dörtlü bir görüşmede Ankara ve Şam arasında olası anlaşmaların da ele alınacağını belirtildi.





Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin düzeltilmesine yönelik çalışmalarda yeni bir aşamaya geldiği belirtildi. Açıklama Rusya’dan geldi.





İRAN’IN DA KATILACAĞI DÖRTLÜ GÖRÜŞME

Sözcü’nün aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İran’ın da katılacağı dörtlü görüşme için yeni takvim üzerinde çalışıldığını söyledi. Ankara ve Şam arasında olası anlaşmaların da ele alınacağını kaydeden Bogdanov, istihbarat kurumlarının ve diplomatların olası ikili anlaşmaların koşulları üzerine görüşmeleri sürdürdüğünü kaydetti.





TÜRK ASKERİNİN ÇEKİLME ŞARTI

Şam hükümeti daha önce Türkiye’yle uzlaşma için ülkedeki Türk askerlerinin geri çekilmesini şart koşmuştu. Suriye Devlet Başkanı Esad da görüşmelerde somut sonuçlara ulaşmak için Türkiye’nin Suriye’ye yönelik operasyonları ve muhalif gruplara desteği sona erdirmesi gerektiğini ifade etmişti.





AKP iktidarının 11 yıl sonra Suriye politikasını değiştirme girişiminde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, aralıkta Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova’da bir araya gelmişti. Bu arada üçlü görüşmelere İran’ın da katılmak istediği haberleri basına yansımıştı.