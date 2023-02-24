Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den Altılı Masa'ya seçim tuzağı /24 Şubat 2023 08:31

AKP'den Altılı Masa'ya seçim tuzağı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarıyla “seçime hazırlık” toplantısı yaptı. Seçimlerin 14 Mayıs’ta olacağı belirtildi. Ancak açıklama, “6’lı masayı köşeye sıkıştırmak” için son ana kadar bekletilecek.

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AKP’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, partili bazı kurmayların katıldığı toplantıda “seçim hazırlıkları” gündeme geldi. “Seçim tarihinin 14 Mayıs olması konusunda görüş birliği olduğu” ifade edilirken, toplantıda Erdoğan’ın da “sık sık bakanları arayarak talimatlar verdiği” ileri sürüldü.

Cumhuriyet'in haberine göre bu kapsamda Erdoğan’ın, Çevre Bakanı Murat Kurum’a, “depremden etkilenen illerde hızlıca öncelikle konteyner kentler kurulması ve ardından konut çalışmalarının hızlandırılması yönünde” talimat verdiği belirtilirken “kentlerin yeniden yapılandırılmasına yönelik projelerin de partinin seçim beyannamesinde yer alacağı” ifade ediliyor.

Bu kapsamda iktidar, daha önce açıkladığı “Yeter, söz milletin” sloganını değiştirecek, “Büyük Türkiye’yi İnşa Süreci: Türkiye Yüzyılı Dayanışması” teması üzerinde duracak. Bu tema için kullanılacak slogan da “Hemen şimdi” olacak. 

VEKİL SAYISI DEĞİŞMEYECEK
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından başta Hatay, Adıyaman ve Maraş olmak üzere 11 ilden “zorunlu göçler” başlamıştı. Bu durum deprem bölgesindeki demografik yapıyı etkilerken, AKP’nin toplantıda bu durumu da masaya yatırdığı kaydedildi. AKP, bölgede hızlıca konteyner kentler kurarak deprem sonrası zorunlu göç eden yurttaşların “tersine göçünü” hedefliyor.

“Bölgenin yeniden yapılandırılmasının hızla başlatılmasıyla depremzedelerin kendi illerine döneceği” düşünülürken “bu durumun söz konusu illerdeki deprem öncesi seçmen yapısını koruyacağı” kaydediliyor. Bu nedenle deprem illerindeki “milletvekili sayılarının değişmeyeceği, seçmenin kentlerde kurulacak konteynerlerde oy kullanacağı ve milletvekillerinin bu şekilde belirleneceği” ifade edilirken yeniden kentleşme kapsamında iktidarın Hatay için ayrı bir yapılandırma planı üzerinde çalıştığı da kaydedildi. 

SON ANA DEK BEKLENECEK
AKP’de seçim çalışmaları hızlandı ancak kulislerde, Erdoğan’ın seçim tarihi ve Meclis’i ne zaman fesh edeceği ile ilgili açıklamayı “son ana kadar bekleteceği” belirtiliyor. Bunun en önemli nedenlerinden birinin “2 Mart’ta bir araya gelecek 6’lı masayı köşeye sıkıştırmak olduğu” dillendiriliyor.
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