Samanyolu Haber /Gündem / Doktorlar acı deprem gerçeğini anlattı: 'Mucizelerin çoğu öldü' /24 Şubat 2023 08:38

Doktorlar acı deprem gerçeğini anlattı: 'Mucizelerin çoğu öldü'

İstanbul Tabip Odası (İTO), deprem bölgesinde yaşanan sorunları ve mevcut tablonun iyileştirilmesi konusunda Sağlık Bakanlığı’nı sorumlu davranmaya davet etmek için basın toplantısı düzenledi.

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İTO Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan bölgede birinci basamak sağlık hizmeti ve halk sağlığı hizmeti verilmediğini söyledi. Erdoğan, “Tetanos ve çocukluk çağı aşılarının yapılamaması en önemli sorunlardandır. Çöp toplama alanı çadır alanlarına yakındır. Bu durum enfeksiyon riskini artırmaktadır. Hijyen sorunu nedeniyle dizanteri riski vardır” dedi.

İTO Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu ise “Antakya’da mezar yeri kalmadı. 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsanız depremin olacağını bilip organize olacaksınız. İnsanları cenazelerini bile bulamaz duruma getirdiniz. Ölülerine sahip çıkamadılar yaralılara da sahip çıkamıyorlar. Televizyonlarda ‘mucize’ diye gösterdikleri yaralıların çoğu öldü. Şehir dışına sevk edilmeleri zaman aldı” dedi. 

‘HEKİM YOKTU’
Cumhuriyet'in haberine göre Antakya’da gönüllü olarak görev yapan İTO işyeri temsilcisi Dr. Coşkun Canıvar da “Sağlık Bakanlığı, Samandağ Devlet Hastanesi’ne depremin ilk gününden beri hekim görevlendirmesi yapmadı. Hastane 20 Şubat’taki depremin ardından boşaltıldı. Yoğun bakım hastalarından sevk sırasında hayatını kaybedenler oldu” ifadelerini kullandı. 
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