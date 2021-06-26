"İstihbarat servisleri 15 Temmuz'un arkasında Gülen'in olduğuna inanmıyor"

Jörgen Lorentzen, Youtube'den yayın yayan Politurko'da Aydoğan Vatandaş'ın konuğu oldu. 15 Temmuz'a dair dikkat çeken açıklamalar yapan Lorentzen, "AB, Norveç, Almanya istihbarat servisleriyle görüştüm. 15 Temmuz’un arkasında Gülen’in olduğuna inanmıyorlar. Erdoğan ile ilgili her şeyi biliyor ama susuyorlar” ifadelerini kullandı.





15 Temmuz'un aydınlatılması gereken yanları olduğunu vurgulayan Norveçli yönetmen "Ben o gece bunun "bir darbe olmadığını, darbe yapar gibi görünmek" olduğunu anladım. Yani yönetenlerin bir amacı vardı. O amaca ulaşmak için "darbe yapılmak istenmiş de, onu engelleyen adam" pozisyonunu kazanma durumu" dedi.





