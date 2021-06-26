Samanyolu Haber /Gündem / "İstihbarat servisleri 15 Temmuz'un arkasında Gülen'in olduğuna inanmıyor" /26 Haziran 2021 17:56

"İstihbarat servisleri 15 Temmuz'un arkasında Gülen'in olduğuna inanmıyor"

"15 Temmuz Allah'ın lütfu" belgeselini hazırlayan Norveçli yönetmen Jörgen Lorentzen, Avrupa ülkelerinin istihbarat örgütlerinin olayların arkasında Fethullah Gülen Hocafendi'nin olduğuna inanmadığını söyledi.

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Jörgen Lorentzen, Youtube'den yayın yayan Politurko'da Aydoğan Vatandaş'ın konuğu oldu. 15 Temmuz'a dair dikkat çeken açıklamalar yapan Lorentzen, "AB, Norveç, Almanya istihbarat servisleriyle görüştüm. 15 Temmuz’un arkasında Gülen’in olduğuna inanmıyorlar. Erdoğan ile ilgili her şeyi biliyor ama susuyorlar” ifadelerini kullandı. 

15 Temmuz'un aydınlatılması gereken yanları olduğunu vurgulayan Norveçli yönetmen "Ben o gece bunun "bir darbe olmadığını, darbe yapar gibi görünmek" olduğunu anladım. Yani yönetenlerin bir amacı vardı. O amaca ulaşmak için "darbe yapılmak istenmiş de,  onu engelleyen adam" pozisyonunu kazanma durumu" dedi.

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