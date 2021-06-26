Samanyolu Haber /Spor / EURO 2020’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor /26 Haziran 2021 17:34

EURO 2020’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor

EURO 2020'de grup maçlarının ardından 16'ya kalmayı başaran takımların ilk karşılaşmaları bugün başlıyor.

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NURULLAH KAYA- SAMANYOLUHABER.COM 

Bugünün ilk karşılaşması Galler ile Danimarka arasında olacak. Amsterdam’daki Johan Cruyff Arena’da evoynanacak maç Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak.Bu maçı kazanacak takım, Hollanda - Çek Cumhuriyeti eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak. Christian Eriksen’in ilk maçta sahada yaşadığı rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı şoku geri bırakarak ikinci tura yükselen Danimarka maça tam kadro çıkacak.

GÜNÜN İKİNCİ MAÇI İTALYA VE AVUSTURYA ARASINDA

Günün ikinci maçında ise İtalya ile Avusturya karşılaşacak. Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak bu maç saat 22.00'da başlayacak.
Oynadığı son 30 karşılaşmayı kaybetmeyen İtalya, tarihin en uzun yenilmezlik serisine sahip olma ünvanını korumaya çalışacak.
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