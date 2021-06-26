EURO 2020’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor

NURULLAH KAYA- SAMANYOLUHABER.COM





Bugünün ilk karşılaşması Galler ile Danimarka arasında olacak. Amsterdam’daki Johan Cruyff Arena’da evoynanacak maç Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak.Bu maçı kazanacak takım, Hollanda - Çek Cumhuriyeti eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak. Christian Eriksen’in ilk maçta sahada yaşadığı rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı şoku geri bırakarak ikinci tura yükselen Danimarka maça tam kadro çıkacak.







GÜNÜN İKİNCİ MAÇI İTALYA VE AVUSTURYA ARASINDA





Günün ikinci maçında ise İtalya ile Avusturya karşılaşacak. Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak bu maç saat 22.00'da başlayacak.

Oynadığı son 30 karşılaşmayı kaybetmeyen İtalya, tarihin en uzun yenilmezlik serisine sahip olma ünvanını korumaya çalışacak.