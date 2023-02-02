İsveç milli takımında İstanbul endişesi

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesiyle ilgili gerginlik vespora da yansıdı.İsveç milli atletizm takımının koçu Kajsa Bergqvist, 2-5 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasına katılıp katılmayacaklarını değerlendirdiklerini açıkladı.Bergqvist, "Sokaklarda İsveç bayraklarının yakıldığını gördüğünüzde tabii huzursuz edici bir his" diye konuştu. Gelişmeleri takip ettiklerini belirten Bergqvist, ekibin İstanbul'a giderek yarışmak istediğini, ancak bunun sadece güvenliğin el vermesi durumunda söz konusu olabileceğini söyledi.İsveç Dışişleri Bakanlığı, güvenlikle ilgili tehlikelere işaret ederek Türkiye'de yaşayan İsveç vatandaşlarını İstanbul ve Ankara'da kalabalıklardan uzak durmaları konusunda uyarmıştı.İsveç takımının yıldızı, Olimpiyat şampiyonu ve sırıkla yüksek atlamada dünya rekoru sahibi Armand Duplantis de daha önce yaptığı açıklamada yaz sezonu hazırlıklarına işaret ederek İstanbul'daki şampiyonaya katılmayacağını bildirmişti.