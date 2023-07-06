İsveç ve Türkiye temsilcileri Brüksel'de bir araya geliyor

Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine onay vermesi beklenmiyor

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'ten oluşan Daimi Ortak Mekanizma üyelerinin katılacağı yarınki toplantıdan, İsveç'in üyeliği yönünde bir karar çıkması beklenmiyor. Bu yönde bir kararın 11 ve 12 Temmuz'da yapılacak zirvede çıkma ihtimalinin de düşük olduğu bildiriliyor. Haftaya Litvanya'da yapılacak zirveye katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO üyeleri arasında konunun tekrar masaya yatırılması bekleniyor.

Ukrayna savaşı sonrası Finlandiya NATO üyesi oldu



