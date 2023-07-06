Samanyolu Haber /Ekonomi / Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında alarm zilleri çalıyor /06 Temmuz 2023 08:04

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında alarm zilleri çalıyor

Haziran ayında Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe ihracatta yaşanan daralma, sektör temsilcileri arasında endişeye yol açtı.

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Sektörün rekabet avantajını kaybetmesine neden olan dış pazarda fiyat tutturamama sorunu, artan maliyetler ve enflasyon baskısıyla birleşince ihracattaki düşüşe yol açtı. 

Türkiye'nin Haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %10,5 düşerek 20,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise 1,7 milyar dolarlık ihracatla üçüncü sıradaki yerini korudu. 

İşçilik maliyetlerindeki artış, dolar kuru karşısında sıkıntı yaratırken, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin bazıları Mısır, Arnavutluk gibi ülkelere yatırım yapma eğiliminde. Sektördeki maliyet farkı, özellikle Asya ülkeleriyle karşılaştırıldığında yaklaşık %40 olarak belirtiliyor. 

Ayrıca sektörde nitelikli eleman sıkıntısı da yaşanıyor ve bazı şirketler Anadolu'ya yatırım yapma yoluna gidiyor. Sektör temsilcileri, hükümetin işverenlerin ve çalışanların memnuniyetini sağlayacak önlemler alması gerektiğini belirtiyor.
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