İsveç'ten yeni Türkiye kararı

İsveç Stratejik Ürünler Müfettişliği'nin (ISP), Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatını kısıtlamak amacıyla 2019'da koyduğu ambargoyu kaldırdığını duyurdu.ISP, "İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ve Madrid'de gerçekleşen zirve, savunma ve güvenlik politikamızdaki gerekçelerini büyük ölçüde değiştirdi" açıklamasında bulundu.ISP, yapılan incelemeler sonucunda kararda değişikliğe giderek Türkiye'ye yönelik ambargoyu kaldırdıklarını söyledi.ISP kararla ilgili şu sözleri kaydetti:"Değiştirilen savunma ve güvenlik politikası koşullarıyla ilgili olarak, ISP, genel bir değerlendirmeden sonra, İsveç savunma sanayisinden Türkiye'ye müteakip teslimatlar için izin vermeye karar verdi"