İsviçre 14,3 milyar dolarlık Rus varlığını bloke etti

İsviçre yetkili makamları, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar çerçevesinde dondurulan varlıkların güncel durumunu açıkladı. İsviçre, Rusya Merkez Bankası’nın varlıkları da dahil olmak üzere, ülkede tutulan toplam 13 milyar İsviçre frangı (yaklaşık 14,3 milyar dolar) değerindeki Rus varlığını bloke ettiğini duyurdu. İsviçre Ekonomik İşler Devlet Sekreterliği (SECO), 2023 yıl sonu itibarıyla dondurulan özel varlıkların toplam değerinin 5,8 milyar İsviçre frangı olduğunu belirtti. Dondurulan merkez bankası varlıklarının ise 7,24 milyar İsviçre frangı tutarında olduğu ifade edildi.





SECO’nun açıklamasına göre, İsviçre makamları kendi soruşturmaları ve bankaların ayrıntılı açıklamaları sonrasında 2023 yılında 580 milyon İsviçre frangı değerinde finansal varlık ve iki mülkü daha dondurdu. Ayrıca, toplamda 17 mülk, lüks arabalar, sanat eserleri ve mobilyalar da dahil olmak üzere çeşitli varlıklara el konuldu.





Ukrayna savaşının ardından İsviçre’nin Rusya’ya karşı Avrupa Birliği yaptırımlarını kabul etmesi, ülkenin geleneksel tarafsızlık politikasından bir kopuş olarak algılanmış ve uluslararası alanda daha fazlasını yapması için baskı altında kalmasına neden olmuştu. Hükümetin bu eylemleri, ülke içinde de tartışmalara yol açtı.





Bu bilgiler, İsviçre’nin Rus varlıklarını dondurma ve yaptırımları uygulama konusundaki son durumunu ve bu sürecin uluslararası ve iç politika üzerindeki etkilerini yansıtıyor.