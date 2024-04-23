Almanya'da suç sayısı zirve yaptı: Mültecilerin işlediği suçlar etkili mi?

Almanya’da işlenen suçların sayısı 2016’dan bu yana en yüksek seviyesine çıkmış durumda. Bu konuda tartışmaların merkezinde Alman pasaportu olmayan şüpheliler bulunuyor.





Örneğin, Kuzey Hessen’deki Neustadt bölgesinde Ocak ayında bir gecede 16 araba soyuldu. Suçluların buradaki ilk kabul merkezinden iki sığınmacı olduğu iddia ediliyor. Hatta arabalara zorla girdikleri iddia edilen bu iki sığınmacı hakkında cezai kovuşturma başlatıldı. Ancak sınır dışı edilip edilmeyecekleri henüz belli değil.





Giessen şehir merkezinde ise özellikle parfüm, moda ve spor malzemeleri gibi ürünlerin mağaza hırsızlığı günlük bir olay haline gelmiş durumda. İlginç bir şekilde, ne mağaza sahipleri ne de mağaza dedektifleri bu konuda açıkça konuşmaktan hoşlanmıyor. Ancak bu hırsızlıkların çoğunun mülteciler tarafından gerçekleştirildiği biliniyor. Biraz daha ileride, Lahn Nehri kıyısında ise düzenli olarak uyuşturucu ticareti yapılıyor ve polis burada da sürekli olarak sığınmacıları yakalıyor.





Peki, mülteciler gerçekte ne kadar suç işliyor? Wiesbaden’daki İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz yılın suç istatistiklerini sundu. Buna göre:





-Hessen eyaletinde toplamda yaklaşık 400.000 suç işlendi ve bunların yaklaşık yüzde 15’i, yani yaklaşık 60.000’i mülteciler tarafından gerçekleşti. Bu kişiler, kayıtlı şüphelilerin yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Hessen Eyaleti Kriminal Dairesi’ne göre, bu kişiler çoğunlukla Afgan, Suriye ve Cezayir vatandaşı olan kişilerden oluşuyor.





Ancak mülteciler tarafından işlenen suçların neredeyse üçte ikisi Yabancılar ve İltica Yasasına karşı işlenen suçlar durumunda. Eyalet Kriminal Soruşturma Dairesi Başkanı Andreas Röhrig, “Bunlar, statüleri nedeniyle yalnızca Alman olmayanlar tarafından işlenebilen suçlardır” diyor. Örneğin, mültecilerin resmi raporlama yükümlülüklerine ya da mekânsal kısıtlamalara uymamaları da buna dâhildir.

Röhrig’e göre, mülteciler tarafından işlenen yaklaşık 60.000 suçun geri kalan üçte birini diğer suçlar oluşturuyor. Bu suçlar arasında ağırlıklı olarak ücret kaçakçılığı, hırsızlık, saldırı ve uyuşturucu suçları yer alıyor.

Giessen Bölge Konseyi’nden Manfred Becker, ilk kabul merkezinden sorumlu ve sorunun farkında. Becker, “Birçok suç, bir süredir Avrupa’da bulunan ve çeşitli ülkelerden geçen bir grup mülteci tarafından işleniyor. Artık yasalarımıza uymuyorlar ve kontrol altına alınmaları zor” diyor. Bu durum, özellikle de burada koruma arayan dürüst insanların büyük çoğunluğu için can sıkıcı. Becker, “Onlar için üzülüyorum, çünkü mültecilerin imajını genellikle bu birkaç suçlu belirliyor, her ne kadar mutlak bir azınlık olsalar da” dedi.





Mültecilerin işlediği suçların sayısı düştü







Öte yandan Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) hazırladığı bir rapor, Almanya'da mültecilerin işlediği suçların sayısının bu yıl içinde düştüğünü ortaya koydu. Süddeutsche Zeitung ile NDR televizyonunun bu gizli rapora dayandırarak yaptığı habere göre, bu yılın ilk dokuz ayında mülteciler tarafından işlenen suçların sayısının azaldığı kaydedildi.





Rapora göre, Temmuz-Eylül ayları arasında işlenen suçlar yılın ilk üç ayına kıyasla yüzde 23 azaldı. Raporda, sığınma başvurusunda bulunan, mülteci başvurusu kabul edilmiş ve izinsiz bir şekilde Almanya'da kalan yabancılara ilişkin adi suçlar yer alıyor. Mülteci hukukunu ihlâl eden suçlar ise rapora dâhil edilmedi. Federal Emniyet Teşkilatı sözcüsünün söz konusu raporun varlığını doğruladığı belirtildi. Almanya İçişleri Bakanlığı'nın söz konusu rapora ilişkin verileri gelecek hafta açıklaması bekleniyor.