Samanyolu Haber /Dünya / AfD çalışanı 'Çin casusluğu' suçlamasıyla tutuklandı /23 Nisan 2024 10:45

AfD çalışanı 'Çin casusluğu' suçlamasıyla tutuklandı

Almanya’da aşırı sağcı AfD'nin ülkenin doğusundaki Dresden kentindeki önde gelen siyasetçisinin asistanının 'Çin casusluğu' suçlamasıyla tutuklandı.

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Almanya’daki aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) politikacısının bir çalışanını Çin adına casusluk yaptığı şüphesiyle tutukladı.

Almanya'nın en büyük yayın kuruluşlarından ARD, RBB ve SWR'nin bildirdiğine göre, Alman polisi Almanya'nın doğusundaki Dresden kentinde, Almanya için Alternatif (AfD) politikacısının bir çalışanını Çin adına casusluk yaptığı şüphesiyle tutukladı.

Yayın kuruluşlarına göre Jian G adlı çalışan, AfD'nin Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki liste başı adayı Maximilian Krah'ın asistanı olarak çalışıyordu. Jian G'nin Dresden'in yanı sıra Brüksel'de de yaşadığı belirtildi.

Aşırı sağcı parti AfD'den henüz bir yorum gelmedi.

AfD'nin Almanya'da giderek güçlendiği düşünülürken, anketlerde şu an yüzde 23'le ülkede ana muhalefet konumunda olduğu tahmin ediliyor.
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