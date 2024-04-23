Teleferik faciasındaki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı :Yolcular dakikalar önce uyarmış ancak…

Antalya’daki Tünektepe Teleferik kazası ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri, kazanın detaylarını ve son anda yapılan uyarıları ortaya koyduğu anlaşılıyor. Kazanın, teleferik hattının taşıyıcı direklerinden birinin yerinden kopması ve bir kabinin düşmesi sonucu meydana geldiği belirtiliyor. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti ve 7 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını ve teleferik hattını işleten firma ile bakım ve onarımından sorumlu firmanın çalışanları dahil 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı





Kazada mahsur kalan 174 kişi, 23 saat süren kurtarma operasyonu sonucunda kurtarıldı1. Teleferik hattının durması üzerine 24 kabindeki kişiler mahsur kalmış ve kurtarma operasyonları CNN TÜRK yayınına yansımış1. Kazanın nedeni olarak, taşıyıcı direklerin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersizliği/korozyona uğraması ve makara sistemlerinin hasarlı olması gösteriliyor1. İlgili işletmenin acil eylem ve tahliye planının olmadığı da tespit edilmiş.





Bu tür olaylar, güvenlik önlemlerinin ve acil durum protokollerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. İlgili yetkililerin ve kurumların, benzer olayların önlenmesi için gerekli adımları atması ve güvenlik standartlarını en üst düzeye çıkarması umuluyor.



