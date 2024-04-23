Teleferik faciasındaki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı :Yolcular dakikalar önce uyarmış ancak…

Antalya’daki Tünektepe Teleferik kazası ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri, kazanın detaylarını ve son anda yapılan uyarıları ortaya koyduğu anlaşılıyor. Kazanın, teleferik hattının taşıyıcı direklerinden birinin yerinden kopması ve bir kabinin düşmesi sonucu meydana geldiği belirtiliyor. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti ve 7 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını ve teleferik hattını işleten firma ile bakım ve onarımından sorumlu firmanın çalışanları dahil 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı
Kazada mahsur kalan 174 kişi, 23 saat süren kurtarma operasyonu sonucunda kurtarıldı1. Teleferik hattının durması üzerine 24 kabindeki kişiler mahsur kalmış ve kurtarma operasyonları CNN TÜRK yayınına yansımış1. Kazanın nedeni olarak, taşıyıcı direklerin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersizliği/korozyona uğraması ve makara sistemlerinin hasarlı olması gösteriliyor1. İlgili işletmenin acil eylem ve tahliye planının olmadığı da tespit edilmiş.
Bu tür olaylar, güvenlik önlemlerinin ve acil durum protokollerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. İlgili yetkililerin ve kurumların, benzer olayların önlenmesi için gerekli adımları atması ve güvenlik standartlarını en üst düzeye çıkarması umuluyor.
Antalya'da bir kişi yaşamını yitirmişti: Yolcular uyarmış, 50 saniye önce teleferiği durdurmuş
Tünektepe Teleferiği’nde meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında dosyaya giren kamera kayıtlarına göre yolcular kazadan hemen önce halatlarda problem gördüklerini belirtiyor.
HABER MERKEZİ
23.04.2024
Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferiği’nde meydana gelen, Avukat Memiş Gümüş’ün hayatını kaybettiği, eşi ve iki oğlu dahil 17 kişinin yaralandığı kazanın üzerinden 10 gün geçti. CHP’li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı.
CHP'dense tutuklamaya tepki geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kararın "siyasi" olduğunu savundu, "sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz" dedi. CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı da "Mesut başkanın tutuklanmasının tek nedeni 30 yıl sonra Kepez'i almamızdır" iddiasında bulundu.
Kepez'e de teleferik vaadinde bulunmuştu
Kocagöz'ün teleferiği işleten Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANET’in 2019-2023 arası yöneticiliğini yaptığı ortaya çıktı. ANET’teki yöneticiliği teleferiğin bakıma gireceği gün sona eren, AKP'den ihraç edilince CHP'ye geçen Kocagöz’ün Kepez ilçesine de bir teleferik vaadinde bulunduğu öğrenildi.
Kocagöz, 2004-2014 arasında AKP’nin yönettiği Kepez Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı görevini yapmıştı.
3 aylık bakım 2 haftaya sığdırıldı
Tutuklanan 5 şüphelinin mahkemeye sevk yazısında, bilirkişi heyetinin, kurtarma çalışmaları devam ederken olay yerinde yaptığı inceleme ve keşif yazısında teleferiğin yıllık ağır bakımı vesilesiyle yaklaşık 3 ay sürecek bir bakıma alınması gerektiği, 2024 yılında ise yerel seçimler ve bayram gerekçesiyle ağır bakımın kapsamının daraltıldığı ifade edildi. Buna göre 156 kalem parçanın değişmesi teklif edilmesine rağmen 19 parça değiştirildi. Kalan işlerin seçimden sonra yapılmasına karar verildi.
'Kontroller piyasanın insafına bırakılmamalı'
Kazanın ardından soL'a konuşan Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı İbrahim Atmaca bakım ve periyodik kontrollerin düzgün yapıldığı takdirde kazanın olmayacağını ifade ederek, kontrollerin piyasanın insafına bırakılmaması gerektiğinin altını çizmişti. Atmaca, böyle kazaların önüne geçilmesi için kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları ve kamu kurumlarının görevlendirilmesinin önemli olduğunu kaydetmişti.
Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.
Yolcular terslik olduğunu anlayıp uyarmış
Teleferik kazasının hemen öncesine ait güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasına girdi. İsmail Saymaz’ın Sözcü'de aktardığına göre, teleferik kazasından önceki beş dakikada şunlar yaşanıyor:
17.15: Operatör yardımcısı Suphi Kaplan, üst istasyonda halat ve makaraların olduğu alana çıkıyor. Halatı hareket ettiren sistemi kontrol ediyor. Bir olumsuzluk görmediği için aşağıya iniyor.
17.17,41: Avukat Memiş Gümüş, eşi, oğulları ve yakınları üst istasyonda 28 numaralı teleferiğe biniyor.
17.20,11: Mor tişörtlü yolcu üst istasyonda 22 numaralı kabinden inip görevliyi uyarıyor.
17.20,40: Operatör Serkan Yellice, cep telefonuyla konuşarak, alt kontrol odasına giriyor.
17.40,44: Suphi Kaplan, üst kontrol odasına yöneliyor. Yellice ile telefonla konuşarak, arızaları gösteren PLC ekranına bakıyor. Üç yolcu görevliye teleferikte bir sorun olduğunu anlatıyor.
17.21: 21 numaralı kabinden inen üç genç teleferikteki sorunu görevliye anlatıyor. Mor tişörtlü yolcu üst istasyon görevlisine bir şeyler anlatıyor. Aynı dakikanın 37’nci saniyesinde mor tişörtlü yolcu, üzerine siyah ceket giymiş şekilde kontrol odasına girerek, Suphi Kaplan’ı uyarıyor.
50 saniye sonra...
Operatör Serkan Yellice, uyarılar üzerine teleferiği 25 saniye süreyle durduruyor.
17.21,54: Serkan Yellice, alt kontrol odasında ‘Dur’ butonuna basarak, sistemi durduruyor.
17.22,17: Yellice, her ne olduysa 25 saniye sonra teleferiği çalıştırıyor. Yellice, herhangi bir kontrol yapmadan 25 saniye sonra tekrar sistemi çalıştırıyor.
17.22,24: Teleferik hareket ediyor.
17.22,45: Yolcu üst istasyonda Suphi Kaplan’a bir şeyler anlatmaya devam ederken, kaza meydana geliyor. Kablolarda yoğun hareket ve titreşim görülüyor.
17.22,55: Sistem acil stop moduna geçiyor.
17.23: Serkan Yellice, ekranda görünen arızaları kontrol edip telefonda konuştuğu kişiye aktarıyor. Üst istasyon ile bağlantısı kesiliyor, masaüstündeki güvenlik kameraları kapanıyor.
17.24: Serkan Yellice, odadan koşarak çıkıyor.