Samanyolu Haber /Dünya / İsviçre'de aldıkları korona yardımını Türkiye'ye gönderen Türklere gözaltı şoku /27 Mayıs 2020 14:19

İsviçre'de aldıkları korona yardımını Türkiye'ye gönderen Türklere gözaltı şoku

İsviçre'nin Vaud Kantonu'nda savcılık Covid-19'a karşı verilen mali desteği yurt dışına kaçıran ya da fonu faklı işlerde kullanan şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.

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İsviçre basınında çıkan haberlere göre İsviçre'de yaşayan bazı Türkiye vatandaşları sahte beyanlarla elde ettikleri düşük faizli kredileri şirketleri için kullanmayıp, yurt dışına gönderdi. Soruşturma kapsamında şüpheliler gözaltına alındı.

Keystone-ATS haber ajansına konuşan Vaud Savcısı Anton Rüsch konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Covid-19 kredisi veren bankalar bazı ödemelerde şüpheli hareketler olduğunu anlayınca Federal polisin kara para aklama dairesi ile irtibata geçti. Bunun üzerine soruşturma başlatık" diye konuştu.

Euronews'te yer alan habere göre geçtiğimiz salı günü savcılık, şüphelilerin iş yerlerinde arama emri verdi. Anton Rüsch şüphelilerin daha çok KOBİ sahibi olduklarını, sahte gelir tablosu düzenleyerek Covid-19'un ekonomik etkileriyle mücadele için tahsis edilen düşük faizli kredilere başvurduklarını ifade etti.

İsviçre'den kaçırılan yardım paraları miktarının 1.5 milyon İsviçre Frankı civarında olduğu sanılıyor.

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