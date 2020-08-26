Samanyolu Haber /Sağlık / İsviçre'de Covid-19 vakalarında ikinci dalga sinyali /26 Ağustos 2020 20:22

İsviçre'de Covid-19 vakalarında ikinci dalga sinyali

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tedbirlerin sıklaştırıldığı İsviçre'de son 24 saatte 383 vaka tespit edildi.

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İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı verilere göre, Covid-19 nedeniyle bugüne kadar İsviçre'de 1722 ve Lihtenştayn'da 1 kişi yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte 383 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 40 bin 645'e yükseldi. Nisan ortasından bu yana günlük vakalarda en yüksek sayının görüldüğü İsviçre'de, BAG, salgının kontrol altında olduğu bilgisini paylaştı.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU

Zürih, Cenevre, Friborg ve Valais gibi kantonlarda tüm mağazalarda müşteri ve çalışanlara maske takma zorunluluğu getirildi.

Ülkede, "olağanüstü hal" uygulaması 19 Haziran'da kaldırıldıktan sonra vaka sayıları tekrar yükselişe geçmişti. Bunun üzerine, 6 Temmuz'da toplu ulaşım araçlarında, 12 Ağustos'ta uçaklarda maske takmak zorunlu hale getirilmişti.
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