Samanyolu Haber /Dünya / İtalya’da ölü sayısı 30 bine yaklaştı /07 Mayıs 2020 20:12

İtalya’da ölü sayısı 30 bine yaklaştı

Corona virüsü salgını nedeniyle İtalya'da son 24 saat içinde 274 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam ölü sayısı 29 bin 958 oldu.

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İtalya Sivil Savunma Ajansı, corona virüsü salgını nedeniyle son bir gün içinde 274 kişinin öldüğünü, bin 401 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu.

Reuters’ta yer alan habere göre, 21 Şubat’tan bugüne kadar corona karşı mücadele veren İtalya’da toplam ölü sayısı 29 bin 958, toplam vaka sayısı ise 215 bin 528 oldu.

Bugüne kadar 1 milyon 564 bin kişiye corona virüsü testi uygulandığı ülkede, 96 bin 276 kişinin iyileştiği duyuruldu. Yoğun bakımda tedavisi süren hasta sayısı ise bin 311 olarak açıklandı.

İtalya, ABD ve İngiltere’nin ardından en çok ölümlerin yaşandığı üçüncü ülke konumunda.
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