Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanı son rakamları açıkladı /07 Mayıs 2020 20:01

Sağlık Bakanı son rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin koronavirüs tablosunun düne göre daha iyi olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada test sayısında 1,5 milyon hedeflediklerini de belirtti.

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Sağlık Bakanının açıkladığı verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte bin 977 kişiye COCİD-19 teşhisi kondu, 57 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 133 bin 721, can kaybı ise 3 bin 641'e yükseldi. 

İYİLEŞEN SAYISI 80 BİNİ GEÇTİ

Bakan Koca’nın açıkladığı son verilerde iyileşen kişi sayısı da dikkat çekti. Bugünkü verilere göre 4 bin 782 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen sayısı da 82 bin 984’e ulaştı.

“SONUÇ ALMAK ZOR DEĞİL”

Sağlık Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil” ifadelerini kullandı.
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