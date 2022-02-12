İtalya’daki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

İtalya’nın Sicilya Adası’nda bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlarından olan Etna, yeniden faaliyete geçti.



Yanardağın püskürttüğü lavlar gökyüzünü aydınlattı. İtalya Deprem ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından yapılan açıklamada, lavların güneydoğu krater bölgesinden aktığı belirtildi. Yanardağın püskürttüğü küllerin ise yaklaşık 10 bin metre yüksekliğe ulaştığı aktarıldı.



Küllerin hava trafiğinden yol açtığı risk nedeniyle bölgedeki uçuşlar için “kırmızı kod” verildi. Ancak yanardağa en yakın havaalanı olan Katanya’nın Fontanarossa Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlara devam edildiği öğrenildi.



Üç bin 330 metre yüksekliğindeki Etna, Avrupa’nın en büyük ve en aktif yanardağı olarak biliniyor.