Samanyolu Haber /Dünya / İtalya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması /30 Eylül 2020 21:02

İtalya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

Avrupa turu kapsamında İtalya ve Vatikan'daki temasları için sabah saatlerinde Roma'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile görüştü.

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İkili ilişkiler, Libya, Doğu Akdeniz, 5G ihaleleri gibi konuları ele alan Di Maio ve Pompeo, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve bölgesinde istikrar için vazgeçilmez bir müttefik ve NATO üyesi önemli bir aktör olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

Di Maio, İtalya olarak ABD'nin Çinli şirketlerin Avrupa’daki 5G ağlarının dışında tutulmasına yönelik endişelerini dikkate aldıklarını belirtirken, bu konuda İtalyan hükümetinin ağların güvenliğini sağlamanın tamamen farkında olduğunu ve izleme kapasitesini artıran bir yasayı kabul ettiğini hatırlattı.

İtalya ve ABD'nin Libya’da yakınlaşan hedefleri olduğunu dile getiren Di Maio, "Washington'un etkisi, BM Libya Misyonu (UNSMIL) tarafından desteklenen diyaloğu sabotaj girişimlerine karşı koymak için hayati." dedi.

Doğu Akdeniz’de tansiyona da değinen Di Maio, AB üyesi olan Yunanistan ile Güney Kıbrıs yönetimi ile dayanışmasını dile getirirken, Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz yetki alanlarının sınırının belirlenmesi başta olmak üzere bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
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