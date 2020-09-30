Twitter'dan bir yenilik daha

Twitter, son üç aydır test ettiği ve kullanıcıları bir içeriği okumadan retweet etmekten uzaklaştıracak özelliğini tüm kullanıcıları için açmaya başladı. Özellik, üç aylık test sürecinde fazlasıyla olumlu sonuçlar gösterdi.







Sosyal medya devi Twitter, her sosyal medya platformu gibi ister istemez yalan, sahte veya aldatıcı haber ve içeriklerin barındığı bir yer haline gelebiliyor. Fakat platform son aylarda bu durumun üstesinden gelmek için yeni önlemler almaya devam ediyor. Şirket, haziran ayında yaptığı bir paylaşımda bu önlemlerden birisini daha açıklamıştı.





Resmi Twitter Support hesabı tarafından yapılan paylaşımda bir içeriğin lakırtı başlatabileceğini, dolayısıyla o içeriği paylaşmadan önce içeriği okumamız gerektiğinibelirtmişti. Ancak Twitter, bu konuda bize yardımcı olmak için yeni bir özelliği devreye sokacağını duyurmuştu.





Twitter'ın paylaştığı sonuçlara göre uyarı mesajını gören kullanıcılar, Retweet etmeye çalıştıkları içeriği %40 daha fazla açtı. Bununla birlikte Retweet etmeden önce içeriği okuyanların oranı %33 artış gösterdi. Bazı kullanıcılarsa haberi doğrudan Retweet etmemeye karar verdi ve içeriği okumadı.





Son üç ay içinde fazlasıyla olumlu sonuçlar gösteren özellik, bu hafta sonundan itibarenuygulama geneline yayıldı. Özellik, yakında ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada kullanıcıları bir içeriği okumadan önce o içeriği paylaşmaktan uzaklaştırmak için kullanıma sokulacak.