İtalya ötenazi hakkını tartışıyor

İtalya’da 1930 yılında yürürlüğe giren bir yasa ile ötanazi yasa dışı kabul ediliyor. Fakat İtalya’da son dönemde aktivistler ve eski vekiller imza kampanyası başlatarak ötanazinin yasal hale getirilmesi için kolları sıvadı.





İtalyan parlamentosu online imzalar üzerinden gelen dilekçeleri kabul etmeye başladığından beri ötanazinin yasal hale getirilmesi için 500.000’den fazla imza toplandı.





Vatikan’ın her fırsatta eleştirdiği ötanazinin yasal olmasını isteyen aktivistlerin başında gelen 50 yaşındaki eski milletvekili Marco Cappato, “Amacımız sürenin biteceği 30 Eylül tarihine kadar 750.000 imzaya ulaşmayı amaçlıyoruz. Amacımız başvuru yaparken belgelerin süresinin geçmemesi” dedi.





İsviçre’de görme engelli ve felç olan bir kişinin ötanazi sürecine yardım ettiği için yargılanan ve aklanan Cappato, “Bu referanduma karşı çıkanlar insanların kendi bedenleri ve kendi yaşamları üzerine karar verme hakkını tanımıyor” dedi.