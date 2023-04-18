Samanyolu Haber /Dünya / İtalya tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: Tam 400 milyon euro değerinde /18 Nisan 2023 07:59

İtalya tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: Tam 400 milyon euro değerinde

İtalya polisi Sicilya adası açıklarında, su yüzeyinde ve birbirine bağlı çok sayıda kutuda 2 ton kokain ele geçirdi.

SHABER3.COM

Bu, ülke tarihinde bir kerede bulunan en büyük uyuşturucu miktarı oldu.

70 ayrı paketin balıkçı ağlarıyla bir araya getirilmesiyle oluşturulan 2 tonluk kargonun piyasa değeri 400 milyon euro olarak hesaplanıyor.

Yetkililer uyuşturucuların bölgeden geçen bir kargo gemisinden, daha sonra başkasının bölgeye gidip alması amacıyla su yüzeyine bırakıldığını tahmin ediyor.

Fakat bu gerçekleşmeden önce İtalyan Donanması’na ait bir gözlem uçağının suda ilerleyen bu kütleyi fark etmesi, uyuşturucu tacirlerinin planını sekteye uğrattı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İtalya tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: Tam... Sonraki Haber >>

Milyonluk ihaleler alan firma Gökçek'e özel plakalı araç tahsis etti

Milyonluk ihaleler alan firma Gökçek'e özel plakalı araç tahsis etti

Bahçeli'den yine hesap yaptı

Bahçeli'den yine hesap yaptı

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Eski milletvekili ve kardeşi kameralar önünde öldürüldü

Eski milletvekili ve kardeşi kameralar önünde öldürüldü

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

Ekrem Dumanlı MC TV Haber'de

Ekrem Dumanlı MC TV Haber'de

Diyarbakırlı iş insanı, yolsuzlukları belgeleriyle açıkladı

Diyarbakırlı iş insanı, yolsuzlukları belgeleriyle açıkladı

Bahçeli’nin son görüntüsü gündem oldu!

Bahçeli’nin son görüntüsü gündem oldu!

Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Kırcaali’de konuştu

Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Kırcaali’de konuştu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:58:28