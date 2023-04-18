En prestijli fotoğrafçılık ödülü, yapay zekanın ürettiği fotoğrafa verilmiş





Son aylarda yapay zekanın şarkı sözü ve makale yazarlığından şoförlük, terapistlik ve tıbba kadar pek çok alanda üstlenmeye başladığı rol tartışmalara yol açıyor.

Analiz: Chris Vallance, BBC Kıdemli Teknoloji Muhabiri

Yapay zekanın ürettiği bir görsel geçen Eylül’de ABD’de bir sanat yarışmasını kazandığından beri bu alanda büyük bir tartışma var.