Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da “eğik kule” paniği /02 Aralık 2023 18:41

İtalya'da “eğik kule” paniği

Kuzey İtalya'daki turistik bir Orta Çağ kulesi, yakında çökebileceği korkusuyla mühürlendi.

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İtalya’nın Bolonya şehrinde yer alan 47 metrelik tarihi kulenin çökme tehlikesi nedeniyle yetkililer etrafına yaklaşık 5 metrelik bariyer inşa etmeye başladı.

900 yıl önce inşa edilen Garisenda Kulesi genellikle dört derecelik bir açıyla duruyor ancak Bolonya Üniversitesi tarafından yapılan düzenli gözlemlerde, son zamanlarda eğiminde değişiklikler olduğu görüldü.

Ekim ayında uzmanlar, kulenin zayıf temellerinin çökmekte olabileceği ve sağlam kalması için dolgu malzemesi enjeksiyonu gerektirebileceği konusunda uyardı.

Şehrin turizm kurulu ise kule içinde anormal gürültü, salınım, titreşim ve birkaç milimetrelik hareket tespit ettiklerini söyledi.

Garisenda Kulesi'nin etrafı, iki ay önce sensörlerin kulenin eğimindeki değişiklikleri ilk kez tespit etmesinden sonra kapatıldı.

DİĞER KULE ZİYARETE AÇIK

Garisenda Kulesi ve yanındaki Asinelli Kulesi, 1109 ile 1119 yılları arasında inşa edildi.

Eğimi olmayan 97 metrelik Asinelli Kulesi, turistlerin ziyareti için hâlâ halka açık. Ancak yetkililer, daha küçük yapıyı kaybetmenin şehrin zengin tarihi için yıkıcı bir kayıp olacağını söylüyor.

İtalyan kültür müsteşarı Lucia Borgonzoni de hükümetin kuleyi güçlendirme çalışmalarını İtalya'nın AB ulusal kurtarma fonundan yaklaşık 157 milyon TL (5 milyon Euro) kullanarak finanse edeceğini duyurdu.
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