Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da endişelendiren vaka artışı /19 Mayıs 2020 20:20

İtalya'da endişelendiren vaka artışı

İtalya Sivil Savunma Ajansı, corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. Son 24 saat içinde ülkede 162 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 32 bin 169'a yükseldi. Vaka sayısı ise 813 artarak 226 bin 699 oldu.

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İtalya’da bugün açıklanan can kaybı ve vaka sayısında artış gözlemlendi. Dün ülkede 99 kişi hayatını kaybetmiş, 451 yeni vaka tespit edilmişti.

Reuters’ta yer alan habere göre, 21 Şubat’tan bu yana corona virüsü salgınıyla mücadele eden ve 60 milyonluk bir nüfusa sahip olan İtalya’da, iyileşenlerin sayısı 129 bin 401’e yükselirken, durumu kritik olanların sayısı ise 749’dan 716’ya geriledi.

4 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak normalleştirme planlarının uygulandığı İtalya’da dün 3’üncü aşamaya geçilmişti. Aşama doğrultusunda ülkede mağazalar, restoranlar, barlar, kuaförler, güzellik salonları ve müzeler sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması şartıyla yeniden açılmıştı.
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