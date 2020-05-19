Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakan'ı son rakamları açıkladı /19 Mayıs 2020 20:10

Sağlık Bakan'ı son rakamları açıkladı

Sağlık Bakanlığı, korona virüsünden ölenlerin sayısının 4 bin 199'a, vaka sayısının 151 bin 615'e çıktığını açıkladı. Son 24 saatteki gelişmeleri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor" dedi.

SHABER3.COM

 Türkiye’de korona virüsü (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 28 artarak 4 bin 199’a yükseldi. Son 24 saatte 1022 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 151 bin 615’e çıktı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, hastalardan 882’si yoğun bakımda tedavi görüyor. Entübe (solunum cihazına bağlı olan) hasta sayısının ise 455 olduğu belirtildi.

1318 kişinin daha iyileşmesiyle hastalığı atlatanların sayısı 112 bin 895’e ulaştı. Test sayısı da 25 bin 382 artarak 1 milyon 675 bin 517’ye yükseldi.

Yeni vaka sayısında düşüş olduğuna dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe” ifadelerine yer verdi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sağlık Bakan'ı son rakamları açıkladı Sonraki Haber >>

Silivri Cezaevindeki durumu ses kaydıyla eşine anlattı

Silivri Cezaevindeki durumu ses kaydıyla eşine anlattı

Kadir Gecesi Özel Yayını MC TV'de

Kadir Gecesi Özel Yayını MC TV'de

Kız öğrenci: Bu Adana sıcağında nereye gidelim?

Kız öğrenci: Bu Adana sıcağında nereye gidelim?

Atilla Taş: Benim için bu dönemde onur her şeyden önemli

Atilla Taş: Benim için bu dönemde onur her şeyden önemli

Hollanda'da anlamlı etkinlik

Hollanda'da anlamlı etkinlik

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü

Belçika Başbakanı'na protesto: Doktor ve hemşireler sırtını döndü

Belçika Başbakanı'na protesto: Doktor ve hemşireler sırtını döndü

NAAT GECESİ 2020 bu akşam

NAAT GECESİ 2020 bu akşam

Nükleer Santrali yıktılar

Nükleer Santrali yıktılar

İlginç Kamyon kazası

İlginç Kamyon kazası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:51:11