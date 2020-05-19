Sağlık Bakan'ı son rakamları açıkladı

Türkiye’de korona virüsü (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 28 artarak 4 bin 199’a yükseldi. Son 24 saatte 1022 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 151 bin 615’e çıktı.







Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, hastalardan 882’si yoğun bakımda tedavi görüyor. Entübe (solunum cihazına bağlı olan) hasta sayısının ise 455 olduğu belirtildi.





1318 kişinin daha iyileşmesiyle hastalığı atlatanların sayısı 112 bin 895’e ulaştı. Test sayısı da 25 bin 382 artarak 1 milyon 675 bin 517’ye yükseldi.





Yeni vaka sayısında düşüş olduğuna dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe” ifadelerine yer verdi.