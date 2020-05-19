Süper Lig'de transfer haberleri bir bir geliyor

Fenerbahçe, koronavirüs salgını sebebiyle yapılan testlerin sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.Öte yandan Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'a Bundesliga'dan iki talip çıktığı belirtiliyor.







Fanatik’in haberine göre, teklif yapan iki kulübün Wolfsburg ve Werder Bremen olduğu iddia ediliyor.





Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise mide ameliyatı oldu. Operasyonun başarılı geçtiğini açıklayan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, “Yoğun bakımdan esprilerle, güzel şeyler söyledi’’ dedi.





Spor gündemindeki bir diğer gelişme ise Acun Ilıcalı'nın bir süredir Işıtan Gün'ün başkanlığını yaptığı Fortuna Sittard kulübünü satın alma girişimi.





Resmi bir açıklama yapan Işıtan Gün, kulübün satışı için Acun Ilıcalı ile görüştüklerini duyurdu.Avrupa’da top koşturan Türkiyeli futbolculardan Leicester City’de oynayan Çağlar Söyüncü’nün üç kulübün radarında olduğu belirtiliyor.





Manchester City ve Liverpool'un ardından Barcelona'nın da Söyüncü ile ilgilendiği iddia edildi.Spor basınının yazdığına göre, oyuncunun menajeri Mustafa Doğru, Katalan ekibinin ilgisini doğruladı.



