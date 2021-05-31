Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da son 24 saatte 2 bin 949 yeni vaka /31 Mayıs 2021 00:17

İtalya'da son 24 saatte 2 bin 949 yeni vaka

Bir dönem koronavirüs salgınının merkezlerinden birisi konumunda olan İtalya'da son 24 saatlik dilim içinde 2 bin 949 yeni vaka tespit edildiği ve 44 kişinin de salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtildi.

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İtalya’da Koronavirüs salgınında son 24 saatte 2 bin 949 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 216 bin 3’e yükseldi.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 164 bin 495 korona virüs testi yapıldığı ve 2 bin 949 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 216 bin 3’e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 44 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 46’ya yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 6 bin 574 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 238 bin 296 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 34 kişi azalarak bin 61’e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 34 milyon 234 bin 814 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 11 milyon 785 bin 375 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.
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