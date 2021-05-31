THY Euroleague'in kazananı Anadolu Efes oldu

Anadolu Efes, THY Euroleague finalinde Barcelona'yı 86-81 yendi adını tarihe yazdırdı. Lacivert Beyazlılar, Fenerbahçe'nin ardından Avrupa'nın en büyüğü oldu; 25 yıl sonra Avrupa'daki ikinci şampiyonluğunu elde etti. Final Four'un en değerli oyuncusu (MVP) ise sezonun da MVP'si olan Vasilije Micic oldu.





Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Final Four organizasyonunun ilk maçında Rusya'nın CSKA Moskova ekibini 89-86 mağlup eden Anadolu Efes, diğer eşleşmede İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a 84-82 üstünlük sağlayan Barcelona ile finalde karşı karşıya geldi.





Avrupa Ligi tarihinde dördüncü kez Dörtlü Final'de mücadele eden Anadolu Efes, ikinci kez final oynadı.





Lacivert-beyazlı takım, 1999-2000'de FIBA Avrupa Ligi ve 2000-2001'de Suprolig'de Dörtlü Final oynama başarısı gösterirken, bu iki organizasyonda da finali göremedi ve üçüncü oldu.





Avrupa Ligi'nde ilk kez 2018-2019'da finale yükselen Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova'ya yenilerek sezonu ikinci tamamladı.





25 yıl sonra ikinci kupa





Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluk sevincini yaşadı.





Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.





Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Lacivert-Beyazlılar, 25 yıl sonra bu kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazandı.





Kupayı müzesine götüren temsilcimiz, Fenerbahçe'nin ardından THY Euroleague'de şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı oldu.