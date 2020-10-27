İtalya'dan seyahat uyarısı: Mahsur kalabilirsiniz

İtalya Dışişleri Bakanlığı, halka artan vakaları nedeniyle Avrupa ülkelerine yapılacak seyahatlere karşı tavsiyede bulunarak, seyahat kısıtlamalarının getirilmesi halinde yurt dışında mahsur kalabilecekleri konusunda uyardı.





Bakanlık, yaptığı açıklamada "Avrupa'da kötüleşen epidemiyolojik durum göz önüne alındığında Dışişleri Bakanlığı tüm yurttaşların kesinlikle gerekli nedenler dışında yurt dışına seyahat etmemelerini tavsiye ediyor" dedi.





Açıklamada, "Birçok Avrupa ülkesindeki yüksek enfeksiyon sayısı göz önüne alındığında gelecekte seyahat üzerindeki başka kısıtlamaların dışlanamayacağı ve bunun İtalya'ya herhangi bir dönüşü zorlaştırma riski taşıdığı unutulmamalıdır" ifadesi kullanıldı.





Bakanlık, "AB dışındaki yerlere seyahat edilmesi durumunda çok daha ciddi sonuçlara yol açan benzer geri dönüş sorunları ortaya çıkabilir" diye kaydetti.