Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'ya gitmeye çalışan 7 göçmen soğuktan öldü /25 Ocak 2022 19:41

İtalya'ya gitmeye çalışan 7 göçmen soğuktan öldü

İtalya’nın Lampedusa Adası’na ulaşmaya çalışan bir teknede yer alan en az 7 göçmenin hipotermi nedeniyle hayatını kaybettikleri belirtildi.

SHABER3.COM

İtalyan ANSA haber ajansının haberine göre İtalya Sahil Güvenlik Ekipleri, kıyıdan 50 kilometre kadar açıkta küçük bir tekne tespit etti. Teknenin yanına giden görevliler içeride bulunan kaçak göçmenlerden 3’ünün hayatını kaybettiğini gördü. Tekneden alınan 4 göçmenin de yine hipotermi nedeniyle kıyıya ulaşana kadar olan sürede hayatlarını kaybettkleri belirtildi.

Lampedusa Belediye Başkanı Salvatore Martello da söz konusu teknede çoğunluğu Bangladeş ve Mısır vatandaşı olduğu tespit edilen 280 kaçak göçmen tespit edildiğini söyledi.

Resmi verilere göre yılbaşından bu yana İtalya’ya denizden bin 751 göçmen giriş yaptı. İtalya, özellikle Ortadoğu'dan gelen göçmenlerin deniz yoluyla Avrupa’ya ulaşmak için kullandıkları ana noktalardan biri. Her yıl binlerce göçmen de İtalya’ya ulaşmaya çalışırken denizde hayatını kaybediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İtalya'ya gitmeye çalışan 7 göçmen soğuktan öldü Sonraki Haber >>

Algı operasyonu tam gaz

Algı operasyonu tam gaz

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Kriz fırsatçıları yine sahnede: Karda mahsur kalanlara 2 köfte 45 lira

Kriz fırsatçıları yine sahnede: Karda mahsur kalanlara 2 köfte 45 lira

Kar fırtınası, mülteci kamplarını da vurdu

Kar fırtınası, mülteci kamplarını da vurdu

İstanbul Havalimanı için kar tepkisi

İstanbul Havalimanı için kar tepkisi

İstanbul Havalimanı’nda kargo terminalinin çatısı çöktü

İstanbul Havalimanı’nda kargo terminalinin çatısı çöktü

Sızıntı'dan Çağlayan'a

Sızıntı'dan Çağlayan'a

'15 Temmuz(!) derneklerinden tehdit: Beyinlerine sıkacağız

'15 Temmuz(!) derneklerinden tehdit: Beyinlerine sıkacağız

Erdoğan rektörü sordu: Skandal anlar mikrofon açık kalınca ortaya çıktı

Erdoğan rektörü sordu: Skandal anlar mikrofon açık kalınca ortaya çıktı

Kar tüm Türkiye'de etkili oluyor

Kar tüm Türkiye'de etkili oluyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:11:58