İtalya'ya gitmeye çalışan 7 göçmen soğuktan öldü

İtalyan ANSA haber ajansının haberine göre İtalya Sahil Güvenlik Ekipleri, kıyıdan 50 kilometre kadar açıkta küçük bir tekne tespit etti. Teknenin yanına giden görevliler içeride bulunan kaçak göçmenlerden 3’ünün hayatını kaybettiğini gördü. Tekneden alınan 4 göçmenin de yine hipotermi nedeniyle kıyıya ulaşana kadar olan sürede hayatlarını kaybettkleri belirtildi.







Lampedusa Belediye Başkanı Salvatore Martello da söz konusu teknede çoğunluğu Bangladeş ve Mısır vatandaşı olduğu tespit edilen 280 kaçak göçmen tespit edildiğini söyledi.





Resmi verilere göre yılbaşından bu yana İtalya’ya denizden bin 751 göçmen giriş yaptı. İtalya, özellikle Ortadoğu'dan gelen göçmenlerin deniz yoluyla Avrupa’ya ulaşmak için kullandıkları ana noktalardan biri. Her yıl binlerce göçmen de İtalya’ya ulaşmaya çalışırken denizde hayatını kaybediyor.