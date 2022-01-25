Avrupa’da Omicron'un hızlı artışı durdurulamıyor

Bütün dünyada koronavirüs (Covid-19) hızla yayılmaya devam ediyor. Avrupa’daki birkaç ülke bu hafta rekor sayıda Omicron varyantı enfeksiyonu kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avrupa’nın virüsün yeni bir aşamasına girdiğini söyledi. Peki, Avrupa ülkelerinde vaka sayılarında son durum ne? Avrupa’da en fazla vaka bildiren ülke hangisi?







DSÖ’nün Avrupa kıtası sorumlusu Dr. Hans Kluge’nin verdiği bilgilere göre, Omicron varyantı kaynaklı vaka sayıları hızla artıyor. Kluge, kıtanın “bir tür pandemi son oyununa” doğru ilerlediğini de sözlerine ekledi ve Omicron’un Mart ayına kadar Avrupalıların yüzde 60’ına bulaşabileceğini de belirtti. Avrupa ülkeleri artan vaka sayılarının önüne geçebilmek için önlemlerini arttırırken, enfekte sayılarında herhangi bir düşüş yaşanmadı.





ALMANYA’DA KISITLAMALAR SÜRDÜRÜLECEK





Alman makamları, son derece bulaşıcı Omicron varyantı enfeksiyonlarda keskin bir artışa neden olduğu için mevcut koronavirüs kısıtlamalarını devam ettirmeye karar verdi. Şansölye Olaf Scholz ve Almanya’nın 16 eyalet valisi, son günlerde tükenmek üzere olan PCR test kapasitelerinin nasıl kullanılacağını da araştırdıklarını söyledi. Almanya’da rekor seviyelerde seyreden günlük vaka sayılarının Şubat ayında zirve yapması bekleniyor. Ülke, geçtiğimiz hafta 100 bin kişi başına 840.3 yeni vakanın kaydedildiği bir dizi günlük enfeksiyon rekorunu kırdı. Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, sayıların Şubat ortasında zirve yapmasını beklediğini söyledi.







Ülke genelinde vaka sayılarının artmasına rağmen, hastaneye yatışlarda herhangi bir artış gözlemlenmedi. Alman yetkililer, Almanya’nın diğer bazı Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında çok sayıda aşılanmamış yaşlıya sahip olmasından endişe ediyor. Alman parlamentosu olası bir evrensel aşılama talimatıyla ilgili ilk tartışmayı Çarşamba günü yapması bekleniyor.





POLONYA’DA HEM VAKA SAYILARI HEM DE ÖLÜMLER ARTTI





AB’nin nüfusu en fazla olan ülkeleri arasında yer alan Polonya’da vaka sayıları geçtiğimiz haftaya göre yüzde 132 oranında artış gösterdi. Polonya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkede 24 Ocak 2022 tarihinde 34 binden fazla yeni vaka bildirdi. Ülke genelinde hastanelerde 825 binden fazla kişi karantinada ve 13 bin 491 Covid-19 hastası bulunuyor. Yaklaşık 38 milyonluk bir ülke olan Polonya, AB ortalamasının altında bir aşılama oranına sahip.





Pandeminin ilk çıktığı dönemde merkezlerinden biri olan İtalya’da vaka sayılarında yaşanan artış yine durdurulamıyor. İtalya’nın aşı kampanyasının koordinatörü, ülkenin Omicron enfeksiyonlarının “zirvesine ulaşmış gibi göründüğünü” söyledi. Ülkenin pandemik sağlık önlemlerinin uygulanmasından sorumlu Olağanüstü Komiseri General Francesco Paolo Figliuolo Pazartesi günü ANS haber ajansına “son iki gün içinde hastaneye kabul sayısının taburcu sayısından daha düşük olduğunu” söyledi. Ülkede 24 Ocak 2022 tarihinde 139 bin yeni enfekte hasta bildirildi.