Samanyolu Haber /Gündem / "İthal edeceğinize bize destek verin" /07 Mart 2022 21:19

"İthal edeceğinize bize destek verin"

Türkiye'de yaşanan bazı ürünlerin tedariğindeki sorunların gelecek dönemde şeker konusunda da yaşanabileceğine dikkat çeken CHP'li Utku Çakırözer, "Çiftçi üretimden vazgeçiyor! Önlem alınmazsa yağ kuyruklarından sonra şeker kuyruklarına şahit olacağız." ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre Eskişehir’in Keskin Mahallesi’nde tarım üreticisi çiftçiler, milletvekili Utku Çakırözer’e sıkıntılarını anlattı.

Geçen yıl Türkiye’de etkili olan kuraklık nedeniyle üretim kotalarını dolduramayan pancar çiftçileri on binlerce liralık kota cezaları ile karşı karşıya kaldıklarını anlattı. Keskinli pancar üreticisi Osman Yalçın, “Dedemden beri pancarcıyız. Ben çocukluğumdan bu yana 70 yıldır pancar ekerim. Ama artık ekmeyeceğim. 200 ton kotam var. Kuraklık nedeniyle barajda su bitti, yer altı suları bile bitti. Az sulayabildik. 150 ton ürün çıktı. Kotamı dolduramadım diye alacağımdan 7 bin 500 lira kestiler. ‘Kuraklık var, pancar verimi düştü’ dedik hiç kimse dikkate almadı” dedi.

“ÜRETİRKEN CEZA ÖDEMEKTEN BIKTIK, ARTIK EKMİYORUZ”

Pancar üreticisi Ahmet Koç ve oğlu Murat Koç da kotalarını dolduramadıkları nedeniyle 80 bin lira kota cezası ödemek zorunda kaldı. Ahmet Koç, “5 ayrı pancar sözleşmemizden toplam 80 bin lira kota cezası geldi. Bazılarında alacaklı değil borçlu bile çıktık. Aslında sözleşmelerde ‘Kuraklık mücbir sebeptir’ yazar. Çok da kuraklık yaşandı. Ama cezalarımızı affetmediler. Biz de hem üretip, hem de ceza yemekten bıktık. Bıçak kemiğe dayandı. Seneye pancar ekmiyoruz. Bu köyde pancar eken 12 kişiydi, şimdi 2 kişi kaldı. Çiftçi üretmesin diye ellerinden geleni yapıyorlar. Her şey ithal geliyor, şekeri de ithal getirirler artık” dedi

“İTHAL EDECEĞİNE BİZE DESTEK VER”

Hububat üreticisi Ali İhsan Gürbüz çiftçinin en büyük derdinin girdi maliyetlerindeki olağanüstü artışlar olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

 “Artık sayılı çiftçi kaldık. Üretecek adam yok. Ben şu anda kendimi enayi gibi hissediyorum. Neden? TMO ithal arpa getiriyor 4 liradan. 2,5 liraya yemciye veriyorum diyor. Bizim ürünümüz para etmiyor. Bunu böyle yapacağına kendi çiftçin üretsin 2,5 liraya. Dışarıdan niye 4 liraya getirip, 2,5 liraya satıyorsun. Mazotu bize uygun versin, gübreyi ucuz versin başka bir şey istemiyoruz. Sözde mazotun yarısını vereceğiz dediler. Ben dönümüne 10 litre mazot yakıyorum. Bir litre parası bile gelmiyor elime.”

Keskinli başka bir çiftçi ise, “Gübre ile mazotun yansıması çiftçiye ağır oluyor. Herkes çiftçinin tepesinde gıdaklayıp duruyor. Biz üretimden kaçmıyoruz. Mazotta, gübrede destek verilsin. Pancar ekibi var, çapası, sökümü, traktörü var! Düzen var, ama para kazanamadığımız için hepsini kızağa çektik” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "İthal edeceğinize bize destek verin" Sonraki Haber >>

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

'Mariupol’da durum felaket'

'Mariupol’da durum felaket'

Rus savaş uçağı böyle düşürüldü.

Rus savaş uçağı böyle düşürüldü.

Cem Küçük: Kalaşnikof'la AK47'nin aynı silah olduğunu bilmeyen savaş yorumcusu

Cem Küçük: Kalaşnikof'la AK47'nin aynı silah olduğunu bilmeyen savaş yorumcusu

[Harun Tokak] Gülpembe

[Harun Tokak] Gülpembe

Uygun fiyatlı ayçiçek yağı izdihama yol açtı

Uygun fiyatlı ayçiçek yağı izdihama yol açtı

Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı

Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı

Türkiye'de ekonomi nereye gidiyor?

Türkiye'de ekonomi nereye gidiyor?

Bu nasıl ülkücülük

Bu nasıl ülkücülük
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:12:35