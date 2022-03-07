"İthal edeceğinize bize destek verin"

“ÜRETİRKEN CEZA ÖDEMEKTEN BIKTIK, ARTIK EKMİYORUZ”





“İTHAL EDECEĞİNE BİZE DESTEK VER”





Eskişehir’in Keskin Mahallesi’nde tarım üreticisi çiftçiler, milletvekili Utku Çakırözer’e sıkıntılarını anlattı.Geçen yıl Türkiye’de etkili olan kuraklık nedeniyle üretim kotalarını dolduramayan pancar çiftçileri on binlerce liralık kota cezaları ile karşı karşıya kaldıklarını anlattı. Keskinli pancar üreticisi Osman Yalçın, “Dedemden beri pancarcıyız. Ben çocukluğumdan bu yana 70 yıldır pancar ekerim. Ama artık ekmeyeceğim. 200 ton kotam var. Kuraklık nedeniyle barajda su bitti, yer altı suları bile bitti. Az sulayabildik. 150 ton ürün çıktı. Kotamı dolduramadım diye alacağımdan 7 bin 500 lira kestiler. ‘Kuraklık var, pancar verimi düştü’ dedik hiç kimse dikkate almadı” dedi.Pancar üreticisi Ahmet Koç ve oğlu Murat Koç da kotalarını dolduramadıkları nedeniyle 80 bin lira kota cezası ödemek zorunda kaldı. Ahmet Koç, “5 ayrı pancar sözleşmemizden toplam 80 bin lira kota cezası geldi. Bazılarında alacaklı değil borçlu bile çıktık. Aslında sözleşmelerde ‘Kuraklık mücbir sebeptir’ yazar. Çok da kuraklık yaşandı. Ama cezalarımızı affetmediler. Biz de hem üretip, hem de ceza yemekten bıktık. Bıçak kemiğe dayandı. Seneye pancar ekmiyoruz. Bu köyde pancar eken 12 kişiydi, şimdi 2 kişi kaldı. Çiftçi üretmesin diye ellerinden geleni yapıyorlar. Her şey ithal geliyor, şekeri de ithal getirirler artık” dediHububat üreticisi Ali İhsan Gürbüz çiftçinin en büyük derdinin girdi maliyetlerindeki olağanüstü artışlar olduğunu ifade ederek şunları söyledi:“Artık sayılı çiftçi kaldık. Üretecek adam yok. Ben şu anda kendimi enayi gibi hissediyorum. Neden? TMO ithal arpa getiriyor 4 liradan. 2,5 liraya yemciye veriyorum diyor. Bizim ürünümüz para etmiyor. Bunu böyle yapacağına kendi çiftçin üretsin 2,5 liraya. Dışarıdan niye 4 liraya getirip, 2,5 liraya satıyorsun. Mazotu bize uygun versin, gübreyi ucuz versin başka bir şey istemiyoruz. Sözde mazotun yarısını vereceğiz dediler. Ben dönümüne 10 litre mazot yakıyorum. Bir litre parası bile gelmiyor elime.”Keskinli başka bir çiftçi ise, “Gübre ile mazotun yansıması çiftçiye ağır oluyor. Herkes çiftçinin tepesinde gıdaklayıp duruyor. Biz üretimden kaçmıyoruz. Mazotta, gübrede destek verilsin. Pancar ekibi var, çapası, sökümü, traktörü var! Düzen var, ama para kazanamadığımız için hepsini kızağa çektik” diye konuştu.