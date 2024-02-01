Samanyolu Haber /Gündem / İttifak krizinde sıcak gelişme: Erbakan'ın açıklaması iptal edildi /01 Şubat 2024 16:59

İttifak krizinde sıcak gelişme: Erbakan'ın açıklaması iptal edildi

Yeniden Refah kurmaylarının görüşmeler sona erdi açıklamalarının ardından sürpriz bir görüşme haberi gündeme geldi.

SHABER3.COM

2024 Yerel Seçimleri'nde muhalefet bloğunda bir çok parti kendi amblem ve isimleri seçimlere girmeye hazırlanırken; iktidar bloğunda da benzer bir tartışma devam ediyor.

Ankara ve İstanbul'da ikişer ilçe taleplerinin AKP tarafından reddedildiğini ifade eden Yeniden Refah kurmayları, görüşmelerin sona erdiğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

SÜRPRİZ GÖRÜŞME KARARI
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yarın (2 Şubat Cuma) duyuracağı açıklanan yerel seçim kararı açıklaması iptal edildi.

AKP ve Yeniden Refah Partisi heyetlerinin ittifak görüşmeleri kapsamında bu akşam bir araya geleceği öğrenildi. Fatih Erbakan'ın yerel seçim kararını pazartesi günü (5 Şubat) açıklaması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İttifak krizinde sıcak gelişme: Erbakan'ın açıklaması... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:35:44