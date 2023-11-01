IWF Enes Kanter Freedom’ı ‘Yılın Centilmeni’ seçti:

MUHAMMET ALİ TOKSOY | BOLD ÖZEL







IWF düzenlediği özel bir galayla “2023 Gentleman of Distinction Award” ödülünü kendisine takdim etti.

Riley Gaines’in sunduğu ve seçkin davetlilerin katıldığı galada ödülünü almak üzere kürsüye gelen Enes Kanter Freedom’ın yaptığı konuşma, davetliler tarafından sık sık alkışlarla kesildi. Yıldız oyuncunun ödülünü ithaf ettiği kişileri sayarken hem kendisinin hem de salondakilerin duygulandığı gözlerden kaçmadı. Freedom; “Bu ödülü, İran ve Afganistan’da zulme karşı korkusuzca savaşan cesur kadınlara, Türkiye’deki hapishanelerde yatan 17000 masum kadına ve yaklaşık 10 yıldır görmediğim annem ve kız kardeşime ithaf ediyorum. Ayrıca bu ödülü herkesten önce, bana gerçek bir beyefendi olmayı, insanlara, özellikle kadınlara incelik ve güzellikle davranmayı öğreten Muhterem Hocam Fethullah Gülen’e armağan ediyorum.”





IWF, Enes Kanter Freedom hakkında şu ifadeleri kullandı: “Enes Kanter Freedom, sarsılmaz bir kararlılıkla Çin ve Türkiye’deki insan hakları ihlallerine karşı mücadele etti ve özgürlük için savaşırken kariyeri başta olmak üzere sahip olduğu her şeyi riske etti. 2023 ödülünü ona sunmaktan büyük onur duyuyoruz.”