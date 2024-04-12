Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti’den Erdoğan-Akşener görüşmesine dair açıklama /12 Nisan 2024 13:12

İYİ Parti’den Erdoğan-Akşener görüşmesine dair açıklama

İYİ Parti, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'e "Partinizin başında kalın, ayrılmayın” çağrısında bulunduğu iddiasını yalanladı.

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Yerel seçimlerde CHP’nin İYİ Parti olmadan da Ankara ve İstanbul’da fark atması İYİ Parti’de krize yol açtı.Seçim sonuçlarının ilk anlarında İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz X’te Akşener’i istifaya davet etmişti. Akşener istifa etmemiş, kurultay kararı almıştı. Ancak kurultay kararını duyurduğu gün aday olup olmayacağını açıklamamıştı. Akşener bir hafta sonra 27 Nisan’daki kurultayda aday olmayacağını duyurmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazından sonra yaptığı açıklamada Akşener’e ‘partisinin başında kalmasını’ söylemişti.

Bahçeli’nin bu açıklamasından bir gün sonra İYİ Parti’de kurultay krizi gündeme gelmiş, genel başkanlığa aday olan Koray Aydın, “İktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro” diyerek kurultayın iptal edilmemesi gerektiğini söylemişti.

Daha sonra Erdoğan’ın da Akşener’e “Partinizin başında kalın, ayrılmayın” dediği iddia edilmişti.

İYİ Parti Akşener ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Partinin X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Dün Bayramlaşma programı kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı ile Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener arasında nezaketen yapılan bir telefon görüşmesine ilişkin olarak gerçek dışı haber ve iddialar ortaya konulmuştur.


Bayramlaşma dışında bir içeriği bulunmayan bu görüşme, farklı saiklerle partimize yönelik bir algı operasyonuna dönüştürülmüştür.

Söz konusu haberlerin organize olarak yayılması ise İYİ Parti’nin kurumsal yapısına zarar vermeyi amaçlamaktadır.

Gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunu kamuoyunun takdirlerine sunarız.”
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