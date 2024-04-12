Finlandiya’dan Rusya sınırına NATO Karargahı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Komersant gazetesi, Finlandiya'nın Mikkeli şehrinde NATO kara kuvvetleri için yeni bir karargah kurulacağını ve Kremlin’in tepkili olduğunu yazdı.





İddiaya göre bu karargahın Rusya sınırına yaklaşık 140 km uzaklıkta olacağını belirtiyor. Mikkeli'deki NATO karargahı, ABD'nin doğu kıyısındaki Norfolk'taki karargahın yönetimi altında faaliyet gösterecek. Barış zamanında, karargah bölgedeki NATO eğitim faaliyetlerini planlama yetkisine sahip olacak. Bu karar sonrası Kremlin, ülke sınırlarına NATO tehdidinin arttığı yorumlarını yaptı.





İskandinav ülkelerinin Norfolk'un liderliğinde olmasından yana oldukları belirtiliyor. Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, karargahın oluşturulmasının Norveç savunma kuvvetleri komutanı adına başladığını açıkladı. NATO kaynaklarına göre, yaklaşık 375 subayın, 25'i Finlandiyalı olmak üzere, Norfolk'a gelecek. Bu subaylar, kara kuvvetlerinin operasyonlarına liderlik edecek ve gerektiğinde İsveç ve Finlandiya askeri güçlerini kontrol etmeye hazırlanacaklar.





Kremlin’den Litvanya'da askeri üs kurma planlarına tepki gösterdi





Aynı şekilde daha önce Kremlin, Almanya'nın Litvanya'da askeri üs kurma planlarına da tepki göstermişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya'nın Litvanya topraklarına asker göndermesinin ve bu ülkede askeri üs kurma planlarının gerilimi artıracağını belirtti.





Litvanya Savunma Bakanı Laurynas Kasciunas'un açıklamalarına göre, Almanya'nın Litvanya'ya 20 askerlik birlik göndermesi planlanıyor ve 2027'ye kadar 5 bin Alman askerinin Litvanya'ya konuşlandırılması hedefleniyor. Peskov, Rusya'nın Berlin'in bu adımlarına olumsuz baktığını vurguladı ve bu durumun Rusya'nın güvenliğini sağlamak için özel önlemler almasını gerektirebileceğini ifade etti.





Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas arasında Aralık 2023'te imzalanan askeri işbirliği anlaşmasına göre, Litvanya'ya Alman askerlerinin konuşlandırılması planlanmıştı. Pistorius, bu anlaşmanın Almanya ve silahlı kuvvetleri için tarihi bir an olduğunu belirtmişti.