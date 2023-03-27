Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti Erdoğan'ın 3. kez adaylığı için YSK'ya itiraz edecek /27 Mart 2023 16:22

İYİ Parti Erdoğan'ın 3. kez adaylığı için YSK'ya itiraz edecek

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Erdoğan'ın 3. kez cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz edeceklerini açıkladı.

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zorlu, açıklamalarında, AKP'li  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunacaklarını açıkladı.

Zorlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizdeki adalet kavramını görüyoruz adaletsizlik seçimlerde de gerçekleşmekte. Bir demokraside yegane araç seçimlerdir. Seçimlerin olmazsa olmazı adil olmasıdır.

Milletimizin huzurunda şu gerçeğin altını çizelim. Miting yapmayacağını açıklayan Cumhurbaşkanı devletin hizmetlerini kullanarak miting tarzında temel atma törenleri yapıyor. Bu bakanlar bütün devletin imkanını kullanıyor. Evet Cumhurbaşkanı ancak partili bir Cumhurbaşkanı. Getirdikleri ucube sistemin bile kabul edemeyeceği bir şey bu. Parlamenter sistemi yeniden güçlendirerek getireceğiz.

Anayasa'ya göre bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Anayasa yapıcı irade, bu maddeyi değiştirmemiştir ve bunun tartışmaya açık olmadığını ortaya koymuştur. Geçici madde de koymamıştır. Sorumluluğumuzun gereği olarak, önümüzdeki saatlerde partimizin Genel Sekreteri Uğur Poyraz, kapsamlı bir dilekçe ile YSK'ya başvuracak.

Yarışın galibi biz olacağız. Milletimizin kafasını karıştırabilecek, bu seçimin meşruiyet sorunu yaratmaması adına sonuçlandırılması gereken süreçlerin tamamlanması adına başvurumuzu yapıyoruz. Herkes gibi neticeyi göreceğiz ve seçim sürecini işleteceğiz."
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