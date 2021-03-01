İyi Parti fezlekelerde 'evet' mi diyecek?

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, İYİ Partili milletvekillerinin çoğunlukla fezlekelerin TBMM Genel Kurulu’na gelmesiyle birlikte “dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde ‘evet’ oyu kullanacağı” işaret edilirken, “fezlekelerin içerikleri de partinin çekincelerinden birini oluşturuyor.” Buradaki en büyük endişenin “iktidarca HDP’li milletvekillerinden sonra sıranın her ne kadar terörle mücadelede destekten yana olunsa da muhalefete gelebileceğinin olduğu” belirtiliyor.







Geçen hafta Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’nun, katıldığı bir programda “Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde ‘evet’ oyu vereceğiz” sözleri de “erken bir açıklama” olarak nitelendiriliyor. Ancak parti yönetiminden Ağıralioğlu’na destek veren çok sayıda isim bulunuyor. Burada İYİ Parti için en büyük engelin “fezlekelerin içeriği” olduğuna dikkat çekiliyor. İYİ Parti’de, “fezlekelerin içerikleri üzerinde dikkatli adım atmanın parti üzerine iktidar kanadından gelecek baskılara da set çekebileceğine” vurgu yapılıyor.





Haberde aktarılana göre, parti yönetimi bu durumu şöyle ifade ediyor:





“İYİ Parti, Millet İttifakı’nın bileşenlerinden birisi. Ancak biz ittifakı, ilelebet bir ittifakmış gibi, göbekten bağlılık olarak nitelendirmiyoruz. Partimizin, terörle mücadele başta olmak üzere, terör örgütleri hakkındaki tutumu da bellidir. Bu nedenle HDP’li milletvekillerinin ‘terör örgütlerine verdiği destek, fezlekelerde somut bir şekilde ortaya konmuşsa, İYİ Parti’nin bu konudaki tutumu da nettir. İYİ Parti gibi bir parti teröre destek verenlerle asla yan yana gelmez. Ancak burada düşündüren şey şu: HDP’li milletvekilleri hakkındaki fezlekeler üzerinden iktidar muhalefeti de kıskaca alabilir mi? İktidar kanadı, bu fezlekeleri muhalefet üzerinde ‘Demokles’in kılıcı’ gibi sallandırmak istiyor. Bize ‘turnusol kâğıdını’ gösteriyor. Bu nedenle hukukçularımızın hazırlanan fezlekeleri dikkatli incelemesinde yarar var. Yetkili organlarımızda da tartışılır.”





Öte yandan İYİ Parti’de “HDP’ye yönelik tutumun da 2023’e giden süreçte çok belirleyici olacağına” vurgu yapılıyor. Genel Başkan Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili “Demirtaş’la eşit şartlarda yarışmak isterim” ifadesinin o dönem İYİ Parti’ye oy kaybettirdiğine, “seçmenin bu söylemi benimsemediğine” işaret edilirken partinin “HDP konusunda çizgilerini de net çizmesi gerektiğine” işaret ediliyor.





İYİ Parti kanadı, bu süreçte “Cumhur İttifakı ile ortaklıktan da yana olmadığının” altını çiziyor.



