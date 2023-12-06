Samanyolu Haber /Politika / İYİ Parti, ittifak kararında ısrarcı: Kararımız kesin, dönüş yok /06 Aralık 2023 00:37

İYİ Parti, ittifak kararında ısrarcı: Kararımız kesin, dönüş yok

İYİ Parti'ye yöneltilen seçim eleştirilerine İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'dan yanıt geldi. Paçacı, kararlarının kesin olduğunu belirtti.

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CHP lideri Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmiş, seçimlerde iş birliği yapmayı teklif etmişti. İYİ Parti ise seçime tek başına girme kararı almıştı.

Konuya ilişkin sabah.com.tr'ye konuşan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, saygı çerçevesinde eleştirilere açık olduklarını belirterek, karardan dönüş olmadığının altını çizdi.

Cihan Paçacı, "Bunlar doğal şeyler. Tersine karar alsak da eleştirilecektik. Gündemimizde bu konular yok." dedi.

AYTUN ÇIRAY'IN SÖZLERİNE CEVAP

İYİ Parti eski Milletvekili Aytun Çıray'ın, Meral Akşener'e yönelik, "Blöf yapıyor." çıkışını da değerlendiren Paçacı, "Kendi düşüncesi kendini bağlar. Bu konu ile ilgili daha fazla bir şey demeye gerek yok" ifadelerini kullandı.

Paçacı, Genel İdare Kurulu'nun ittifaksız seçime girme kararı ile ilgili ise "Diğer partilerin saygı çerçevesinde eleştiri yapma hakkı olabilir. Ama İYİ Partililerin alınan kararın arkasında durması gerek. Alınan karar ile ilgili herhangi bir beyanat verilmemesi gerekiyor. Yapılacak eleştirilere saygımız var ancak bunlar bizim çalışmalarımızı etkilemez. Kararımızın arkasındayız" diye konuştu.
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