Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'de hesaplar değişicek mi: 'Meral Akşener'e 'aday ol' diyoruz' /21 Ağustos 2022 10:24

İYİ Parti'de hesaplar değişicek mi: 'Meral Akşener'e 'aday ol' diyoruz'

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'dan canlı yayında ses getirecek açıklamalar geldi. Partisinin genel başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olmasını istediklerini belirten Kavuncu, söz konusu çağrılarını Akşener'e de ilettiklerini duyurdu.

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Türkiye 2023 seçimleri için geri sayımını sürdürürken, 6'lı muhalefet masasının cumhurbaşkanı adayı olarak hangi ismi göstereceği merak konusu. Her fırsatta 'Başbakan' olacağını dile getiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ismi yeniden cumhurbaşkanlığı adaylığı için konuşulmaya başlandı.

İYİ PARTİLİ KAVUNCU: EN DOĞRU ADAY AKŞENER
Habertürk canlı yayınında soruları yanıtlayan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için en doğru kişinin genel başkanları Akşener olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Anlat İstanbul çalışmamızda, en çok karşılaştığımız sorulardan biri, neden Genel Başkanımızın cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçtiği. Ama bu bir hayıflanmaz, 'olmaz mı', 'geri dönmez mi'. Bunlar sahada duyduklarımız. (Peki kararından döner mi sorusu üzerine) Dönsün. Biz, o makam için sahip olduğu siyasi tecrübe ve biyografik istihbarat gücüyle, tecrübesiyle, yaklaşımı bütün bu özellikleri itibariyle, ben ve teşkilatlarımız Meral Akşener'in en doğru kişi olduğuna inanıyoruz. Bunu kendisine söylüyoruz, o da, 'Ben söyleyeceğimi söyledim' diyor."

ESENYURT'TAKİ SALDIRI
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde İYİ Partililere yönelik saldırıyla ilgili soru üzerine de konuşan Kavuncu, "Saldırganlardan 3'ü yakalandı. İfadelerini vermişler ve daha sonra bırakılmışlar. Bu 3 kişi de MHP Esenyurt İlçe Teşkilatı yöneticileri veya mensupları. Bunu geçtiğimiz senelerde de yaşadı. Ben bundan bir sene önce buna benzer bir saldırıya uğradım. Bunlar seçim yaklaştıkça ortamın gerileceğinin işaretleri. Biz teşkilatlarımıza asla bu provokasyonlara dahil olmamaları telkininde bulunduk" açıklamasını yaptı.
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