Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'de İmamoğlu depremi: İstanbul İlçe Başkanı teşkilatla birlikte istifa etti /19 Ocak 2024 23:00

İYİ Parti'de İmamoğlu depremi: İstanbul İlçe Başkanı teşkilatla birlikte istifa etti

İYİ Parti Sultangazi İlçe Başkanı Sinan Taşkın, teşkilatla birlikte istifa ettiklerini açıkladı. Taşkın “İmamoğlu’nu destekleme kararı aldık” dedi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İYİ Parti’de yerel seçim kararı sonrası istifa depremi sürüyor. Son olarak İYİ Parti Sultangazi teşkilatı istifa etti.

'İMAMOĞLU'NU DESTEKLEME KARARI ALDIK'

İYİ Parti Sultangazi İlçe Başkanı Sinan Taşkın, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Taşkın, “Maalesef ‘Partimize operasyon yapıyor’ diyenlerin sırf AK Parti kazansın’ diye eski CHP’lilerden medet ummasını doğru bulmuyoruz. Bu kapsamda teşkilat mensubu arkadaşlarla birlikte İmamoğlu’nu destekleme kararı aldık” dedi.

Partinin değerlerinin bir bir gittiğini ve bunun sorgulanmadığını belirten Taşkın, görevinden tüm arkadaşlarıyla birlikte istifa ettiklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti'nin yerel seçimlere kendi adayları ile girme kararı sonrası bir çok üst düzey isim partiden istifa etmişti.
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