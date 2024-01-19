Samanyolu Haber /Dünya / Kutup soğukları milyonlarca kişiyi etkiledi /19 Ocak 2024 23:22

Kutup soğukları milyonlarca kişiyi etkiledi

ABD’nin birçok bölgesinde etkisini sürdüren kutup soğukları nedeniyle 100 milyondan fazla kişinin olumsuz kış şartlarından etkilendiği belirtildi.

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ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, ülkenin orta, kuzeydoğu ve orta Atlantik kesimlerinin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdiğini açıkladı.

Indiana’dan Delaware eyaletlerine kadar yer yer kar yağışının görülmesi nedeniyle 100 milyondan fazla kişiye olumsuz hava şartları uyarısı yapılırken, eyalet yetkilileri sosyal medya paylaşımlarında, vatandaşlardan, yollardaki buzlanma nedeniyle mecburi kalınmadıkça trafiğe çıkılmamasını istedi.

Philadelphia’da kar yağışı nedeniyle acil durum ilan edilerek okullar kapatılırken, New York'un Copenhagen bölgesinde son iki gündür kar kalınlığının 127 santimetreyi geçtiği kaydedildi.

OREGAN'DA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Oregan eyaletinde de 6 gündür etkili olan buzlu yağmur nedeniyle acil durum ilan edildi, 107 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

12’den fazla eyalette hava sıcaklığının hafta sonu bitimine kadar eksi derecede seyredeceği ifade edilirken, Chicago’da Lake Michigan gölünün etkisiyle sıcaklığın eksi 16’ları geçebileceği uyarısı yapıldı.

Assosicated Press, ülkede son iki haftada etkisini sürdüren yağmur, kar, rüzgar ve aşırı soğuklara bağlı nedenlerle şu ana kadar 45 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Meteoroloji yetkilileri, hafta sonundan itibaren aşırı soğuk havaların yerini ülkenin neredeyse tamamında mevsim normallerinin üzerinde sıcaklığa bırakacağı tahmininde bulunuyor.
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