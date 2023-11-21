Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'de işler iyice karışıştı: Ümit Dikbayır istifa kararından vazgeçti /21 Kasım 2023 15:35

İYİ Parti'de işler iyice karışıştı: Ümit Dikbayır istifa kararından vazgeçti

İYİ Parti'de kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi sonrası istifa edeceğini söyleyen Dikbayır, kararından vazgeçti. Dikbayır, perşembe akşamı bütün detayları tek tek anlatacağını belirterek, Meral Akşener'e yanıt vereceğini söyledi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kendi banka hesaplarını incelettiğini ve belediyelerle ticari ilişkilere girdiğini iddia etmesi sonrası Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Dikbayır'ın İYİ Parti'nin bu kararı sonrası ilk açıklamaları partiden istifa edeceği yönündeydi. Dikbayır bugün yaptığı açıklamayla ise bu kararından vazgeçti.

Gazeteci İpek Özbey'e konuşan Dikbayır, "Vazgeçtim. Baktım istifa edersem üstüme kalacak sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.
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