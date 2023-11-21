Devlet Bahçeli'den, Erdoğan'a Sinan Oğan göndermesi





"Bu sistemin demokratik meşruiyeti yüzde 50+1'dir" diyen Bahçeli, "MHP olarak dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz" diye konuştu. MHP lideri ayrıca Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'nu da yazısı üzerinden hedef aldı







BU SİSTEMİN DEMOKRATİK MEŞRUİYETİ YÜZDE 50+1'DİR!"





Erdoğan'ın sözlerine kürsüden yanıt veren Bahçeli, şu sözleri kullandı:





"Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli yüzde 50+1'dir. Halk tarafından seçildiği ve hükümet TBMM'den güvenoyu almadığı için yönetimde istikrar ilkesi kendiliğinden gerçekleşmiştir. Yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal olacak şeklidir. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçmiyoruz. Cumhur'un bütününü temsil edecek cumhurbaşkanı seçiyoruz. MHP olarak dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz. Cumhur İttifakı olarak konuşarak, ortak yolun, makul çözümün anlayış ve uzlaşmayla yapılacağı inancına da sahibiz."





Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızla diyalogumuz hasbidir harbidir haysiyetlidir, hak severlik üzerinedir, saygı ve sevgi temellidir hiç kimse de aramıza giremeyecektir" dedi.





CUMHURİYET YAZARI BARIŞ TERKOĞLU'NU YAZISI ÜZERİNDEN HEDEF ALDI

MHP lideri ayrıca, "Erdoğan, Bahçeli’yi sırtından atacak mı?" yazısı üzerinden Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'nu da hadef aldı.





Bahçeli "Bazı zeka özürlülerin, 'Erdoğan, Bahçeli'yi sırtından atacak mı?' diye yazı kaleme almaları, AK Parti ve MHP arasında sorundan bahsetmeleri alçak bir teşebbüstür. Allah'a çok çükür siyasi hayatımız boyunca, burayı dikkatle dinleyin, kendi aranızda tartışırken de cevap verin, hiç kimsenin sırtına binmedik. Hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik" diye konuştu.





TERKOĞLU NE YAZMIŞTI? Barış Terkoğlu, 20 Kasım 2023 Pazartesi tarihli yazısında "Belli ki yüzde 50 sistemi, büyük partileri küçüklerle ittifaka mecbur bırakırken kazanan cumhurbaşkanını da küçük parti vesayetine sokuyor" ifadelerini kullanmıştı. Terkoğlu, "Erdoğan belki de Bahçeli’yi artık sırtından atmak, yerini Meclis’te kuracağı birlikteliklerle doldurmak istiyor. Haliyle muhalefetle yapacağı anayasa pazarlığına da bir yol açıyor" değerlendirmesi yapmıştı.





AKP'YE SİNAN OĞAN GÖNDERMESİ

AKP'ye Sinan Oğan göndermesinde de bulunan Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızın 14 ve 28 Mayıs'ta başarıya ulaşması için her özveriyi gösterdik. Kiminle istiyorsa görüşüp temas kurmasına destek verdik. Hatta partimizden ihraç edilen bir şahısla bile aynı kareye girmeye içimiz acısa bile ses çıkarmadık. Sanırım herkes anladı" diye konuştu.