Samanyolu Haber /Politika / İYİ Parti'de peş peşe istifa depremi /02 Şubat 2024 19:59

İYİ Parti'de peş peşe istifa depremi

İYİ Partinin eski Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık, 100 üye ile partiden istifa ettiklerini söyledi.

SHABER3.COM

İYİ Partili Ayşegül Özyanık, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından, ihraç istemiyle disipline sevk edilerek savunmasının istendiği evrakın kendisine ulaştırıldığını söyledi.

Toplantıya katılanların, Rize'de partinin kuruluşuna destek veren arkadaşları olduğunu belirten Özyanık, "Arkadaşlarım, 2018'de hangi koşul ve şartlarda il başkanlığı görevini aldığımı ve neler yaptığımızı biliyorlar. En son 30 Ocak 2023'te başkanlık görevini hamileliğimden ötürü bırakmıştım. Hiçbir sıfatım olmamasına rağmen ülkemin ve hepimizin çocuğunun geleceği için canla başla elimden geldiğince çalıştım." dedi.

"FİKİRLERİMİ SÖYLEME İMKANIM OLMADIĞI İÇİN İSTİFA ETTİM"

Özyanık, yaşanan gelişme dolayısıyla üzgün olduğunu, partiden 100 üye ile istifa ettiklerini vurgulayarak, "Gelmiş olduğumuz süreçte maalesef üzülerek söylüyorum siyaset yapma imkanım veya düşüncelerimi, fikirlerimi demokrasi içerisinde söyleme imkanım olmadığı için İYİ Partiden istifa ettim. Bu benim için üzücü bir açıklama, bunu söylerken içim kan ağlıyor." diye konuştu.

Özyanık, Rize'de parti üyesi 200'e yakın kişinin istifa edeceğini kendisine ilettiğini de ileri sürdü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İYİ Parti'de peş peşe istifa depremi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:48:41