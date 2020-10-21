Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'de Ümit Özdağ ihraç ediliyor /21 Ekim 2020 17:19

İYİ Parti'de Ümit Özdağ ihraç ediliyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır, '81 il başkanı imza veriyor, ihraç istiyor. Genel İdare Kurulundan da büyük ihtimalle böyle bir karar çıkacak' dedi.

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İYİP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İstanbul'daki 39 ilçe başkanının ardından 81 il başkanlarının da Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Dün 20 il başkanın genel merkeze gelerek Ümit Özdağ'ın ihracını istediklerini belirten Dikbayır, "81 il başkanımız bir araya gelip toplu şekilde ihracını isteyecekler. İstanbul'da önce 39 ilçe başkanımız bu talepte bulundu. Taleplerini imza altına alarak 81 il başkanı da aynı şeyi yapacak" diye konuştu.

Dikbayır, "Milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu içinde de ihraç talebi var. Bu durumdan hoşnutsuzlar. Bu konu oylamaya sunulursa ben net bir şekilde Ümit Özdağ'ın ihracından yana oy kullanırım. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Böyle bir açıklama beklemiyordum. İstanbul'un 39 ilçesi imza vererek ihraç istedi. 81 il başkanı imza veriyor, ihraç istiyor. Genel İdare Kurulundan da büyük ihtimalle böyle bir karar çıkacak. Taban çok kızgın" ifadesini kullandı.
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