İyi Parti'den HDP'li vekiller çıkışı: Fezlekelere evet diyeceğiz

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu.







Programda Ahmet Hakan'ın haklarında fezleke hazırlanan 9 HDP'li hakkında nasıl bir tutum sergileyeceklerine ilişkin sorusuna yanıt veren Ağıralioğlu, "Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla TBMM'de bu üslupla siyaset yapmalarını uygun bulmuyoruz. Evet diyeceğiz." ifadelerini kullandı.





Meclis'te HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik yapılacak CHP'de genel eğilim "yargının siyasallaştığı ve büyük ölçüde iktidarın güdümüne olduğu" gerekçesiyle dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek verilmemesi yönünde.





Ne olmuştu?





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu 6-7-8 Ekim 2014'teki Kobani olayları ilgili kamu davasında HDP'li 27. Dönem Milletvekilleri Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dündar ve Pervin Buldan hakkında fezleke düzenlemişti.





Meclis'e gönderilen fezlekelerde "devletin birliğini, ülkenin bütünlüğünü bozma", "adam öldürme", "adam öldürmeye teşebbüs", "yağma", "bayrak yakma" gibi suçlamalar yer alıyor.



